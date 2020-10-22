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В Киеве осквернили аллею Небесной Сотни, полиция открыла дело

Автор: Андрей Козловский

Этой ночью в Киеве неизвестный мужчина справил естественную нужду на аллее Героев Небесной Сотни. В настоящее время полицейские разыскивают лиц, причастных к происшествию и устанавливают обстоятельства совершенного.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, правоохранители опросили возможных свидетелей инцидента и осмотрели место преступления. Они открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Отмечается, что полицейские проводят комплекс розыскных мер, чтобы установить личность правонарушителя и привлечь его к ответственности.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Кривом Роге задержали злоумышленника, который повредил памятник жертвам Холокоста. Во время расследования были опрошены свидетели происшествия и сняты видео с камер видеонаблюдения.

Кроме того, в Киеве на территории Национального музея Голодомора-геноцида преступники осквернили скульптуры.

Также в Запорожье на Хортице неизвестные разрушили одну из каменных скульптур.

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