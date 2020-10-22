ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Києві осквернили алею Небесної Сотні, поліція відкрила справу

Автор: Андрій Козловський

Цієї ночі у Києві невідомий чоловік справив природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні. Наразі поліцейські розшукують осіб, причетних до події та встановлюють обставини скоєного.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, правоохоронці опитали можливих свідків інциденту та оглянули місце злочину. Вони відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Зазначається, що поліцейські проводять комплекс розшукових заходів, щоб встановити особу правопорушника та притягнути його до відповідальності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Кривому Розі затримали зловмисника, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту. Під час розслідування були опитані свідки події та знято відео з камер відеоспостереження.

Крім того, у Києві на території Національного музею Голодомору-геноциду злочинці осквернили скульптури.

Також у Запоріжжі на Хортиці невідомі зруйнували одну з кам'яних скульптур.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України памятник