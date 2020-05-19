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У Києві оштрафували три нічні клуби за роботу під час карантину

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 11:46
У Києві оштрафували три нічні клуби за роботу під час карантину
Фото: поліція Києва (РБК-Україна)

Клуби оштрафовані на суми до 170 000 гривень

За роботу під час карантину в Києві оштрафували три нічні клуби. Власникам закладів загрожують штрафи до 170 000 гривень.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що поліція в ході моніторингу Інтернету виявила інформацію про роботу декількох нічних клубів у Києві всупереч вимогам карантину

"В результаті перевірки та відпрацювання цієї інформації столичні поліцейські на посадових осіб цих закладів склали 3 протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення у Печерському та Шевченківському районах Києва", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що клубам загрожують штрафи до 170 000 гривень.

Відзначимо, вчора мер Києва Віталій Кличко звернувся до поліції з проханням перевірити роботу нічних клубів. Він також назвав роботу клубів "бенкетом під час чуми".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з київських клубів влаштував вечірку за участю кількох десятків людей. При цьому більшість відвідувачів були без засобів захисту і не дотримувалися соціальної дистанції. Зазначимо, робота нічних клубів заборонена на період карантину, ослаблення на цей рахунок ще не приймалися.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Київштрафночной клуб
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