В Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую часть

В Киеве парень из окна многоэтажки обстрелял воинскую часть на Печерске из пневматического оружия. Его доставили в отделение полиции.

Сообщается, что об инциденте стало известно в ходе мониторинга интернета. В результате инцидента никто не пострадал. В частности, полицейские обнаружили видео, на котором неизвестный из окна многоэтажки стреляет в сторону воинской части на улице Евгения Коновальца.

"Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в квартире и при этом один из парней выстрелил из пневматического оружия из окна в сторону воинской части. Таким образом парень решил похвастаться перед девушками. Правонарушителем оказался 21-летний местный житель", - говорится в сообщении.

В квартире провели обыск, во время которого обнаружили пневматическое оружие. Всех участников инцидента доставили в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств.