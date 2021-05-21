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В Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую часть

Автор: РБК-Украина

В Киеве парень из окна многоэтажки обстрелял воинскую часть на Печерске из пневматического оружия. Его доставили в отделение полиции.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что об инциденте стало известно в ходе мониторинга интернета. В результате инцидента никто не пострадал. В частности, полицейские обнаружили видео, на котором неизвестный из окна многоэтажки стреляет в сторону воинской части на улице Евгения Коновальца.

"Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в квартире и при этом один из парней выстрелил из пневматического оружия из окна в сторону воинской части. Таким образом парень решил похвастаться перед девушками. Правонарушителем оказался 21-летний местный житель", - говорится в сообщении.

В квартире провели обыск, во время которого обнаружили пневматическое оружие. Всех участников инцидента доставили в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее в Киеве возле супермаркета произошла стрельба. В результате происшествия есть пострадавший.

До этого в столице между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

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