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У Києві з вікна багатоповерхівки обстріляли військову частину

Автор: РБК-Україна

У Києві хлопець з вікна багатоповерхівки обстріляв військову частину на Печерську з пневматичної зброї. Його доставили до відділення поліції.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що про інцидент стало відомо в ході моніторингу інтернету. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Зокрема, поліцейські виявили відео, на якому невідомий з вікна багатоповерхівки стріляє в бік військової частини на вулиці Євгена Коновальця.

"Як з'ясувалося, компанія молодих людей відпочивала в квартирі і при цьому один з хлопців вистрілив з пневматичної зброї з вікна в бік військової частини. Таким чином хлопець вирішив похвалитися перед дівчатами. Правопорушником виявився 21-річний місцевий житель", - йдеться в повідомленні.

У квартирі провели обшук, під час якого виявили пневматичну зброю. Всіх учасників інциденту доставили в Печерське управління поліції для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, раніше у Києві біля супермаркету сталася стрілянина. В результаті події є потерпілий.

До цього в столиці між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них дістав пістолет і кілька разів вистрілив в опонента.

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