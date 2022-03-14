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В Киеве оккупанты обстреляли завод "Антонов"

Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреляли завод "Антонов" в Киеве утром в понедельник, 14 марта. На месте взрывов работают пожарные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку и завод "Антонов". На местах взрывов работают пожарные, медики и другие службы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате обстрелов в Киеве погибли два человека. Еще семь человек получили ранения. С места взрыва в жилом доме в Оболонском районе спасатели эвакуировали около 70 человек.

Напомним, около 5:00 артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Киеве. В результате произошло возгорание квартир на 3 и 4 этажах.

Кроме того, российские оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту Ставище Житомирской области, разрушено 7 домов.

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