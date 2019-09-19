В Киеве ограничили въезд грузовиков

Начиная с 19 сентября, каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать. Такое решение было принято 16 сентября на заседании Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что въезд грузовиков ограничили, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение.

"Ограничения на въезд будет действовать на постоянной основе", — отмечается в сообщении.

Как сообщили в КГГА, состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальная аварийно-спасательная служба (КАРС). Особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы.

РБК-Украина сообщало ранее, что 13 сентября в Киеве замеры воздуха показали превышение содержания пыли, диоксида серы, оксида азота и формальдегида.

Также в КГГА заявляли, что увеличение количества пожаров возле Киева негативно влияет на состояние воздуха в столице.