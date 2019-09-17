В Киеве по утрам ограничат въезд грузового транспорта

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Городские власти надеются уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха

В Киев со стороны Борисполя с 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 ограничат въезд грузового транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМДА.

Отмечается, что решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение.

Подчеркивается, что, ограничения на въезд будет действовать на постоянной основе.

В Киеве постоянно мониторят состояние воздуха - круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы.

Особое внимание уделяется территориям, где наблюдается наибольшая задымленность, в частности речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы.

Напомним, 13 сентября в Киеве замеры воздуха показали превышение содержания пыли, диоксида серы, оксида азота и формальдегида.

Также в КГГА заявляли, что увеличение количества пожаров возле Киева негативно влияет на состояние воздуха в столице. Наибольшая задымленность наблюдается на жилых массивах на Левом берегу.