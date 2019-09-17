ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве по утрам ограничат въезд грузового транспорта

Новости » Общество    17.09.2019 - 05:09
В Киеве по утрам ограничат въезд грузового транспорта
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Городские власти надеются уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха

В Киев со стороны Борисполя с 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 ограничат въезд грузового транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМДА.

Отмечается, что решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение.

Подчеркивается, что, ограничения на въезд будет действовать на постоянной основе.

В Киеве постоянно мониторят состояние воздуха - круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы.

Особое внимание уделяется территориям, где наблюдается наибольшая задымленность, в частности речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы.

Напомним, 13 сентября в Киеве замеры воздуха показали превышение содержания пыли, диоксида серы, оксида азота и формальдегида.

Также в КГГА заявляли, что увеличение количества пожаров возле Киева негативно влияет на состояние воздуха в столице. Наибольшая задымленность наблюдается на жилых массивах на Левом берегу.

Выборы мэра Киева могут пройти в декабре В Киеве загрязнение воздуха превысило норму
Новости Украины Киевтранспортзагрязнение воздуха
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь