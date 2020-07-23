В Киеве ограничили движение по улице Киото: найден подозрительный пакет

В Киеве движение по улице Киото ограничили из-за подозрительного пакета. Патрульные перекрыли движение.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

"Внимание! В Деснянском районе временно ограничено движение по улице Киото. Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение", - указано в сообщении.

Сейчас патрульные охраняют место происшествия для безопасности граждан и ожидают прибытия взрывотехников.

Стоит отметить, что в течение вчерашнего дня киевские полицейские четыре раза выезжали на сообщения о подозрительных находках: ни в одном из четырех подозрительных чемоданов не обнаружили взрывчатку.

Как писало РБК-Украина, во вторник два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", специалисты обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.

Напомним, после взрыва на "Минской" столичная полиция усилила контроль на улицах, рынках, транспортных развязках и станциях метрополитена.