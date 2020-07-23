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У Києві обмежили рух вулицею Кіото: знайдено підозрілий пакет

Автор: Юлія Струк

Патрульні перекрили рух та очікують вибухотехніків

У Києві рух вулицею Кіото обмежили через підозрілий пакет. Патрульні перекрили рух.

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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції столиці.

"Увага! У Деснянському районі тимчасово обмежено рух вулицею Кіото. Сьогодні зранку надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру", - вказано у повідомленні.

Зараз патрульні охороняють місце події задля безпеки громадян та очікують прибуття вибухотехніків.

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