У Києві обмежили рух вулицею Кіото: знайдено підозрілий пакет

Патрульні перекрили рух та очікують вибухотехніків
У Києві рух вулицею Кіото обмежили через підозрілий пакет. Патрульні перекрили рух.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції столиці.
"Увага! У Деснянському районі тимчасово обмежено рух вулицею Кіото. Сьогодні зранку надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру", - вказано у повідомленні.
Зараз патрульні охороняють місце події задля безпеки громадян та очікують прибуття вибухотехніків.
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