В Киеве ограничили движение на проспекте Бандеры: как будет работать транспорт

В Киеве с сегодняшнего дня начался капитальный ремонт на проспекте Степана Бандеры. В связи с этим до 28 июня будет изменен маршрут транспорта на проспекте.
Об этом сообщает "Киевпастранс".
Так, с 22:00 25 июня до 15:00 28 июня движение троллейбусов на проспекте Степана Бандеры и улице Елены Телиги (на участке от улицы Героев Сталинграда до улицы Ольжича) будет закрыто.
Движение троллейбусов будет организовано:
Кроме того, будет увеличено количество подвижного состава на троллейбусном маршруте № 47 и удлиняется режим работы автобусов маршрутов №№ 21, 101.
Маршруты заездов и выездов троллейбусов №№29,30,31,37, 37-А, 47,50,50-К, 91, 25 будет изменен.
Также с 06:00 26 июня до 15 августа движение троллейбусов в районе железнодорожной станции "Зенит" (со стороны ст. метро "Почайна") будет закрыто.
После завершения работ на проспекте Степана Бандеры, ориентировочно с 15:00 28 июня до 15 августа движение троллейбусов маршрутов №№ 29, 31, 34 будет организовано от ст. м. "Дарница", ул. Милославской и ул. Северной до ул. Александра Довженко (до Дегтяревского путепровода).
Для удобства пассажиров маршрутам присвоено номера 29-Д, 31-Д, 34-Д.
Напомним, в Киеве на несколько дней ограничат автомобильное движение на проспекте Степана Бандеры.