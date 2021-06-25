У Києві обмежили рух на проспекті Бандери: як працюватиме транспорт

Так, з 22:00 25 червня до 15:00 28 червня рух тролейбусів на проспекті Степана Бандери та вулиці Олени Теліги (на ділянці від вулиці Героїв Сталінграда до вулиці Ольжича) буде закрито.

Рух тролейбусів буде організовано:

маршрут № 25 - від вулиці Свободи до ст. м. " Лук'янівська";

маршрути № № 29,31 - від ст. м. "Дарниця" та вул. Милославської до ст. м. "Мінська";

маршрути № № 27, 30 - від ст. "Київ-Волинський" та вул. Кадетський Гай до вул. Ольжича;

маршрут № 34 від вул.Північної до вул. Степана Бандери.

Крім того, буде збільшено кількість рухомого складу на тролейбусному маршруті № 47 і подовжується режим роботи автобусів маршрутів №№ 21, 101.

Маршрути заїздів та виїздів тролейбусів №№29,30,31,37, 37-А, 47,50,50-К, 91, 25 буде змінено.



Також з 06:00 26 червня до 15 серпня рух тролейбусів в районі залізничної станції "Зеніт" (з боку ст.метро "Почайна") буде закрито.

Після завершення робіт на проспекті Степана Бандери, орієнтовно з 15:00 28 червня до 15 серпня рух тролейбусів маршрутів №№ 29, 31, 34 буде організовано від ст.м. "Дарниця", вул. Милославської та вул. Північної до вул. Олександра Довженка (до Дегтярівського шляхопроводу).

Для зручності пасажирів маршрутам присвоєно номери 29-Д, 31-Д, 34-Д.