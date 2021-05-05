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В Киеве ограничили движение по Крещатику: когда откроют

Автор: РБК-Украина

В Киеве 5 мая действуют ограничения движения по улице Крещатик. Проезд авто там запрещен до 17:00.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев•Трафик".

Движение ограничено из-за того, что на Крещатике продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы.

"Ремонт выполнят до вечернего часа пик, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение частично ограничено", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта. На первом этапе работ будет обновлен участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В целом будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

Кроме этого сообщалось, что в 2021 году в Киеве начнут строить обходную дорогу протяженностью в 150 километров.

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