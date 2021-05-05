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У Києві обмежили рух по Хрещатику: коли відкриють

Автор: РБК-Україна

У Києві 5 травня діють обмеження руху по вулиці Хрещатик. Проїзд авто там заборонений до 17:00.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ•Трафік".

Рух обмежено через те, що на Хрещатику триває поточний ремонт. Роботи проводять по всій довжині вулиці.

"Ремонт виконають до вечірньої години пік, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту. На першому етапі робіт буде оновлено ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (у напрямку Жулян). В цілому буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

Крім цього повідомлялося, що в 2021 році у Києві почнуть будувати обхідну дорогу протяжністю в 150 кілометрів.

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