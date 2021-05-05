У Києві обмежили рух по Хрещатику: коли відкриють

У Києві 5 травня діють обмеження руху по вулиці Хрещатик. Проїзд авто там заборонений до 17:00.

"Ремонт виконають до вечірньої години пік, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Рух обмежено через те, що на Хрещатику триває поточний ремонт. Роботи проводять по всій довжині вулиці.

РБК-Україна писало, що з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту. На першому етапі робіт буде оновлено ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (у напрямку Жулян). В цілому буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

Крім цього повідомлялося, що в 2021 році у Києві почнуть будувати обхідну дорогу протяжністю в 150 кілометрів.