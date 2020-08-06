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У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

Київ, Четвер 06 серпня 2020 11:39
У Києві обмежили рух вантажівок через спеку
Фото: вантажівка (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва

Сьогодні, 6 серпня, у Києві обмежили рух для великовагового автотранспорту у зв'язку зі спекою. Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до столиці.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Таким чином, сьогодні з 10:00 і до 22:00 буде обмежений рух вантажівок, вага яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь становить понад 7 тонн. Таке рішення прийняли через те, що у столиці спостерігається перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.

Нагадаємо, у Києві майже на два місяці частково обмежать проїзд по Південному мосту.

Крім того, у столиці з 1 серпня діють обмеження руху на проспекті Степана Бандери, вулиці Великій Китаївській та на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності.

Також РБК-Україна писало, що в Києві закрили пішохідну зону на Контрактовій площі, яка діяла 3 роки.

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