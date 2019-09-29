ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве сегодня ограничат движение на Южном мосту

Новости » Общество    29.09.2019 - 07:46
В Киеве сегодня ограничат движение на Южном мосту
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения будут действовать с 21:00

В Киеве в ночь на 30 сентября будет ограничено движение по эстакаде Южного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что движение будет ограничено с 21:00 29 сентября до 7:00 30 сентября. Ограничение на Южном мосту будут действовать из-за ремонта водоотводного лотка.

Работы будут продолжаться ночью на эстакаде в сторону левого берега. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за неудобства.

Ранее сообщалось, что в Киеве перекроют движение транспорта на улице Крещатик на период проведения международного фестиваля света Kyiv Lights Festival с 27 по 30 сентября. Движение всех видов транспорта будет запрещено с 21:00 27 сентября по 7:00 30 сентября от пересечения улицы Крещатик и улицы Архитектора Городецкого до пересечения улицы Крещатик и улицы Богдана Хмельницкого. Также изменится маршрут общественного транспорта.

Напомним, в Киеве в понедельник, 23 сентября, на ремонт закрыли пешеходный мост на проспекте Леся Курбаса. Первый этап работ планируется завершить до конца года. Во время этого этапа путепровод будет закрыт для пешеходов. На сооружении заменят прогоны, построят новые опоры, ступени, а для удобства пользования - лифты.

В Киеве перекроют движение на Крещатике В Киеве на выходных ограничат движение по Крещатику
Новости Украины Киевограничение движения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь