У Києві обмежать рух на Південному мосту

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Обмеження діятиме з вечора 28 вересня по 7 жовтня

У Києві на два тижні обмежать рух на Південному мосту з боку вулиці Бойчука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з вечора 26 вересня по 7 жовтня обмежать рух на шляхопроводі на перетині вул. Бойчука, вул. Саперно-Слобідської та Стратегічного шосе у зв'язку виконанням протиаварийных робіт.

Під час виконання робіт буде обмежено рух на 1,5 смугах (в напрямку Видубичів).

У комунальній корпорації вибачення за незручності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

Крім того, в Києві закрили на ремонт пішохідний міст на проспекті Леся Курбаса (від вулиці Тулузи до вулиці Сєркова). Ремонтні роботи триватимуть до травня 2020 року.

Додамо, що з 1 жовтня в Україні вводиться обов'язкова вимога для водіїв - в денний час доби за містом їздити з увімкненими фарами.