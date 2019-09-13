У Києві обмежать рух на Південному мосту

Фото: Південний міст (twitter.com/kmda_official)

Рух на естакаді Південного мосту обмежать 14-15 вересня

У Києві унаслідок ремонту дорожнього покриття 14-15 вересня обмежать рух на естакаді Південного мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що на естакаді Південного мосту у напрямку Лівого берега виконуватимуть аварійний ремонт деформаційного шва.

"Роботи проводитимуть уночі. Рух буде частково обмежено у крайній правій смузі з 21:00 14 вересня до 7:00 15 вересня", - йдеться у повідомленні. Фото: обмеження руху на естакаді Південного мосту (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада. Після завершення робіт, до 10 листопада, буде відновлено покриття проїжджої частини на всю ширину та довжину в межах розриття за типом існуючого, а покриття тротуарів - фігурними елементами мощення.

Крім того, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів планують капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.