В Киеве ограничат движение на улице Симона Петлюры

В Киеве 9 июня частично ограничат движение транспорта на улице Симона Петлюры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в воскресенье, 9 июня, с 08:00 до 18:00 будет частично ограничено движение ранспорта в связи с ремонтом перекрытия на улице Симона Петлюры (на участке от бульвара Тараса Шевченко до улицы Саксаганского).

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева в связи с проведением "Дня франкофонии" будет введен запрет на движение транспорта. Запрет будет введет с 19:00 8 июня до до 23:59 9 июня на улице Костельной - от пересечения с улицой Михайловской до пересечения с улицей Трехсвятительской.

Также в Киеве с 7 по 10 июня в связи с ремонтными работами частично ограничат движение на Одесской площади в правой полосе движения с улицы Академика Заболотного до Кольцевой дороги.

Кроме того, в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспортасвязи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.