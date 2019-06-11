В Киеве завтра ограничат движение в районе Одесской площади

В Киеве с 12 по 13 июня частично ограничат движение транспорта на улице Академика Заболотного в районе Одесской площади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, с 7:00 12 июня до 11:00 13 июня в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на местном проезде на улице Академика Заболотного на участке от ТРЦ "Магелан" до Феофановского рынке будет частично ограничено движение транспорта.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 10:00 до 22:00 ограничили движение на улицах столицы для грузовиков общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничения вводятся в связи с повышением температуры воздуха более +28 градусов.

Кроме того, в Украине с 1 июня ввели сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта. Однако, ограничения не распространяются на транспортные средства, которые перевозят опасные, скоропортящиеся грузы, животных и птиц, а также осуществляют перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.