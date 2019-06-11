У Києві завтра обмежать рух в районі Одеської площі

У Києві з 12 по 13 червня частково обмежать рух транспорту на вулиці Академіка Заболотного в районі Одеської площі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з 7:00 12 червня до 11:00 13 червня у зв'язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на місцевому проїзді на вулиці Академіка Заболотного на ділянці від ТРЦ "Магелан" до Феофановского ринку буде частково обмежено рух транспорту.

"Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 10:00 до 22:00 обмежили рух на вулицях столиці для вантажівок загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн. Обмеження вводяться у зв'язку з підвищенням температури повітря понад +28 градусів.

Крім того, в Україні з 1 червня ввели сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту. Проте, обмеження не поширюються на транспортні засоби, які перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, тварин і птахів, а також здійснюють перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.