У Києві обмежать рух транспорту на вулицях Вільямса та Максимовича

Ілюстративне фото (Автоцентр)

З 7:00 17 травня до 09:00 18 травня у зв'язку з ремонтними роботами на вулицях Вільямса та Максимовича буде частково обмежено рух транспорту

У Києві частково обмежать рух транспорту на вулицях Вільямса та Максимовича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з 7:00 17 травня до 09:00 18 травня у зв'язку з ремонтними роботами на вулицях Вільямса та Максимовича буде частково обмежено рух транспорту.

"Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині та тротуарах зазначених вулиць, щоб не заважати дорожнім роботам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 16 травня, з 08:00 до 18:00 у зв'язку з фрезеруванням старого покриття на вулиці Наталії Ужвій буде частково обмежено рух транспорту.

Крім того, з 15 травня обмежать рух транспорту на вулиці Світла у Дарницькому районі столиці у зв'язку з підготовчими роботами по ремонту дорожнього покриття.

Також у столиці 16 і 17 травня, з 08:00 до 18:00 у зв'язку з ремонтом на вулиці Березняківська на ділянці від будинку № 26 до Дніпровської набережної частково обмежать рух транспорту.