В Киеве ограничат движение транспорта на Одесской площади

В Киеве с 7 по 10 июня введут ограничение движения транспорта на путепроводе на Одесской площади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, с 7 по 10 июня в связи с ремонтными работами частично ограничат движение на Одесской площади в правой полосе движения с улицы Академика Заболотного до Кольцевой дороги.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 14:00 6 июня до 06:00 12 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через реку Десенка будет частично ограничено движение транспорта.

Кроме того, в Украине с 1 июня ввели сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта. Однако, ограничения не распространяются на транспортные средства, которые перевозят опасные, скоропортящиеся грузы, животных и птиц, а также осуществляют перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Также в Киеве с 10:00 до 22:00 ограничили движение на улицах столицы для грузовиков общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничения вводятся в связи с повышением температуры воздуха более +28 градусов.