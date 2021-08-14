ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве ограничат движение транспорта из-за фестиваля к 30-летию независимости Украины

Новина українською →
Киев, Суббота 14 августа 2021 03:29
В Киеве ограничат движение транспорта из-за фестиваля к 30-летию независимости Украины Фото: в Киеве ограничат движение транспорта из-за фестиваля к 30-летию независимости Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве ограничат движение транспорта из-за фестиваля к 30-летию независимости Украины. Фестиваль "Ковчег "Украина": десять веков украинской музыки в одном концерте" пройдет в центре Киева вечером 22 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Фестиваль продлится с 21:00 до 23:00 22 августа на Михайловской площади. В связи с проведением мероприятия 21 и 22 августа будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Михайловской (от Михайловской площади до Михайловского переулка) и по улице Большой Житомирской (от перекрестка с улицей Владимирской к Михайловской площади) с 20:30 до 23:30", - сообщает пресс-служба КГГА.

Будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь которых проходит по улицам, где будет проводиться мероприятие, согласно схеме организации дорожного движения.

Во время фестиваля на сцене, которая напоминает очертания корабля-ковчега, будут выступать известные украинские группы и солисты: "ДахаБраха", "Хорея Козацька", "Курбасы", солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, Wellboy, Джамала, Святослав Вакарчук, а также большой симфонический оркестр, два хора и другие музыкальные исполнители.

Программу фестиваля "Ковчег "Украина" будет сопровождать мультимедийная инсталляция с голографическими проекциями, эффектами дополненной реальности. Видеоряд будет состоять из шедевров традиционного искусства Украины.

Напомним, что на Крещатике в Киеве завтра ограничат движение.

Также в Киеве на Северном мосту ограничат движение транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ограничение движения
NEWS
Военные на Донбассе попали под обстрел из минометов и артиллерии, есть раненые
Военные на Донбассе попали под обстрел из минометов и артиллерии, есть раненые
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен