На Крещатике в Киеве завтра ограничат движение: причина
В субботу, 14 августа будет ограничено движение на центральной улице столицы - Крещатике. Причиной тому является проведение соревнования по перетягиванию грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По информации ведомства, ограничения будут действовать с 11:00 до 20:00.
"На проезжей части улицы Крещатик, возле здания № 36, состоятся соревнования по перетягивание грузовиков "Тракпул чемпионат". Инициативу ОО "Федерация стронгмена Украины" проведение мероприятия поддержано распоряжением КГГА", - говорится в сообщении.
Как сообщают организаторы, в соревнованиях по перетягиванию грузовиков примут участие 20 атлетов.
Напомним, в Киеве на части улицы Борщаговской перекроют движение транспорта, ограничения будут действовать в течение 13-17 августа.