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У Києві обмежать рух транспорту через фестиваль до 30-річчя незалежності України

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Київ, Субота 14 серпня 2021 03:29
У Києві обмежать рух транспорту через фестиваль до 30-річчя незалежності України Фото: у Києві обмежать рух транспорту через фестиваль до 30-річчя незалежності України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві обмежать рух транспорту через фестиваль до 30-річчя незалежності України. Фестиваль "Ковчег" Україна": десять століть української музики в одному концерті" пройде в центрі Києва ввечері 22 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Фестиваль триватиме з 21:00 до 23:00 22 серпня на Михайлівській площі. У зв'язку з проведенням заходу 21 і 22 серпня буде обмежено рух усіх видів транспорту по вулиці Михайлівській (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка) і по вулиці Великій Житомирській (від перехрестя з вулицею Володимирською до Михайлівської площі) з 20:30 до 23:30", - повідомляє прес-служба КМДА.

Будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях яких проходить вулицями, де буде проводитися захід, згідно зі схемою організації дорожнього руху.

Під час фестивалю на сцені, яка нагадує обриси корабля-ковчега, виступатимуть відомі українські гурти та солісти: "ДахаБраха", "Хорея Козацька", "Курбаси", солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, Wellboy, Джамала, Святослав Вакарчук, а також великий симфонічний оркестр, два хори та інші музичні виконавці.

Програму фестивалю "Ковчег" Україна" супроводжуватиме мультимедійна інсталяція з голографічними проекціями, ефектами доповненої реальності. Відеоряд складатиметься із шедеврів традиційного мистецтва України.

Нагадаємо, що на Хрещатику в Києві завтра обмежать рух.

Також у Києві на північному мосту обмежать рух транспорту.

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Обмеження руху
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