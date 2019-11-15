В Киеве ограничат движение на Северном мосту

Ограничение будет действовать 18 ноября с 8:00 до 17:00
В понедельник, 18 ноября, на Северном мосту частично ограничат движение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00.
Как отметили в коммунальной корпорации, продолжается текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняют поэтапно, минимизируя ограничения движения. Работы будут проходить в направлении Троещины.
"Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Киеве ограничили движение на Броварском проспекте. Ограничение будет действовать до 20 ноября. Ежедневно с 8:00 до 14:00 работы будут вестись в направлении Броваров, а с 14:00 до 20:00 - в направлении центра.