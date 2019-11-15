В Киеве ограничат движение на Северном мосту

В понедельник, 18 ноября, на Северном мосту частично ограничат движение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00.

Как отметили в коммунальной корпорации, продолжается текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняют поэтапно, минимизируя ограничения движения. Работы будут проходить в направлении Троещины.

"Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 13 по 20 ноября будет ограничено движение на улице Владимирская. Движение транспорта ограничат на участке от станции метро "Золотые ворота" до Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. На участке будут ремонтировать покрытие из брусчатки. На период выполнения работ движение транспорта частично ограничат в обоих направлениях.

Кроме того, в Киеве ограничили движение на Броварском проспекте. Ограничение будет действовать до 20 ноября. Ежедневно с 8:00 до 14:00 работы будут вестись в направлении Броваров, а с 14:00 до 20:00 - в направлении центра.