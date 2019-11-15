У Києві обмежать рух на Північному мосту

Обмеження діятиме 18 листопада з 8:00 до 17:00
У понеділок, 18 листопада, на Північному мосту частково обмежать рух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, обмеження діятиме із 8:00 до 17:00.
Як зазначили у комунальній корпорації, триває поточний ремонт покриття Північного мосту. Роботи виконують поетапно, мінімізуючи обмеження руху. Роботи будуть проходити у напрямку Троєщини.
"Щоб менше впливати на трафік, основні роботи планується зробити до вечірніх годин пік. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в Києві обмежили рух на Броварському проспекті. Обмеження діятиме до 20 листопада. Щоденно з 8:00 до 14:00 роботи будуть вестися в напрямку Броварів, а з 14:00 до 20:00 в напрямку центру.