В Киеве на неделю ограничивают движение на Владимирской

Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничения будут действовать до 20 ноября

В Киеве с 13 по 20 ноября будет частично ограничено движение на улице Владимирская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что движение транспорта будет ограничено на участке от станции метро "Золотые ворота" до Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко.

Как сообщили в КК "Киевавтодор" на участке будут ремонтировать покрытие из брусчатки. На период выполнения работ движение транспорта частично ограничено в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что в Киеве в среду, 13 ноября, ограничат движение автотранспорта на Северном мосту. На мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00 для выполнения текущего ремонта покрытия. Работать будут в направлении Троещины.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Внедрять изменения начали на въезде со стороны Житомира, а впоследствии будут и на других въездах.