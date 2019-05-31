В Киеве ограничат движение на Северном мосту

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, с 31 мая до 5 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту через речку Днепр будет частично ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Почайна".

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 31 мая по 4 июня в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Кроме того, в субботу, 1 июня, в центре столицы будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением Всеукраинского велодня. Движение автотранспорта будет полностью ограничено на участках: с 10:30 до 13:00: Почтовая площадь - Владимирский спуск - Европейская площадь - улица Крещатик; с 10:30 до 12:30: Софийская площадь - улица Владимирская - улица Большая Житомирская - Михайловская площадь - Софийская площадь - улица Михайловская - Майдан Незалежности - улица Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь.