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В центре Киева завтра ограничат движение транспорта

Новости » Общество    31.05.2019 - 12:00
В центре Киева завтра ограничат движение транспорта
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничения будут действовать с 10:30 до 13:30

В центре Киева в завтра, 1 июня, будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением Всеукраинского велодня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

Завтра движение автотранспорта будет полностью ограничено на участках:

  • с 10:30 до 13:00: Почтовая площадь - Владимирский спуск - Европейская площадь - улица Крещатик;
  • с 10:30 до 12:30: Софийская площадь - улица Владимирская - улица Большая Житомирская - Михайловская площадь - Софийская площадь - улица Михайловская - Майдан Незалежности - улица Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь. 

Объезд можно будет совершить по следующей схеме: Вознесенский спуск в направлении Подола; улица Ярославов Вал, улица Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

Как сообщают организаторы мероприятия, с 11:20 до 13:30 ограничат движение транспорта без полного перекрытия, а также выделят правую полосу для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовый площадь - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост - улица Трухановская - парк "Муромец".

Объезд будет организован через улицу Электриков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.

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