У Києві обмежать рух на Північному мосту

Фото: Північний міст (wikipedia.org Alexeevna1969)

Обмеження діятиме з 31 травня по 5 червня

У Києві частково обмежать рух транспорту на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з 31 травня до 5 червня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на Північному мосту через річку Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у напрямку станції метро "Почайна".

"Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 31 травня по 4 червня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

Крім того, в суботу, 1 червня, у центрі столиці буде обмежено рух автотранспорту у зв'язку з проведенням Всеукраїнського велодня. Рух автотранспорту буде повністю обмежено на ділянках: з 10:30 до 13:00: Поштова площа - Володимирський узвіз - Європейська площа - вулиця Хрещатик; з 10:30 до 12:30: Софійська площа - вулиця Володимирська - вулиця Велика Житомирська - Михайлівська площа - Софійська площа - вулиця Михайлівська - Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Володимирській узвіз - Поштова площа