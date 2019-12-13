В Киеве ограничат движение в районе Севастопольской площади

В Киеве завтра, 14 декабря, ограничат движение в тоннеле под Севастопольской площадью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

Так, в субботу движение по тоннелю под Севастопольской площадью будет ограничено с 8 утра до 12:00 в направлении проспекта Победы и с 13:00 до 16 часов в направлении Демеевской площади в связи с проведением текущих ремонтных работ.

"В туннеле под Севастопольской площадью (проезд по ул. Лобановского к бульв. Чоколовского) проведут текущие ремонтные работы. Во время работ движение будет частично ограничено. Работы выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до 27 декабря ограничили движение автомобильного транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Движение было частично ограничено в связи с проведением ремонтных работ в квартале между улицей Пирогова и улицей Коцюбинского.

Как писало РБК-Украина, в период с 13 по 15 декабря на эстакаде Южного моста в Киеве ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 21:00 13 декабря до 20:00 15 декабря - в направлении станции метро "Выдубичи", с 21:00 14 декабря до 07:00 15 декабря - в направлении проспекта Бажана.