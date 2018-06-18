В Киеве ограничат движение переул. Рыльского на перекрестке с ул. Владимирской

Ограничение будет действовать 19-29 июня в связи с ремонтом покрытия

С 19 до 29 июня в связи с ремонтом покрытия переул. Рыльского (Шевченковский район Киева) на перекрестке с ул. Владимирской будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

#Обмеження_Руху! С 19 до 29 июня в связи с ремонтом покрытия пров. Рыльского на перекрестке с ул. Владимирской будет частично ограничено движение транспорта #Київ #Київавтодор — КГГА (@kmda_official) June 18, 2018

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Киеве при повышении температуры до +28 будет вводиться ограничение движения по улицам города для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10:00 до 22:00.