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В Киеве в случае повышения температуры до +28 ограничат движение тяжеловесного транспорта

НовостиИнфраструктура    18.06.2018 - 16:15
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ограничения будут вводиться с 10:00 до 22:00

В Киеве в случае повышения температуры до +28 ограничат движение тяжеловесного транспорта. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, в Киеве при повышении температуры до +28 вводится ограничение движения по улицам города для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10:00 до 22:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева на Михайловской площади запретили парковать автомобили и установили специальные ограждения. Таким образом обеспечено функционирование пешеходной зоны на Михайловской площади, что делает невозможным несанкционированную парковку и транзитный проезд автотранспорта.

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Теги публикации: КГГА, Киев, ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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