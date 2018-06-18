Ограничения будут вводиться с 10:00 до 22:00

В Киеве в случае повышения температуры до +28 ограничат движение тяжеловесного транспорта. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, в Киеве при повышении температуры до +28 вводится ограничение движения по улицам города для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10:00 до 22:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева на Михайловской площади запретили парковать автомобили и установили специальные ограждения. Таким образом обеспечено функционирование пешеходной зоны на Михайловской площади, что делает невозможным несанкционированную парковку и транзитный проезд автотранспорта.