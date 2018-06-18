У Києві обмежать рух пров. Рильського на перехресті з вул. Володимирською

Обмеження діятиме 19-29 червня у зв’язку із ремонтом покриття

Із 19 до 29 червня у зв’язку із ремонтом покриття пров. Рильського (Шевченківський район міста Києва) на перехресті з вул. Володимирською буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомили у КК "Київавтодор", передає прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

#Обмеження_Руху! Із 19 до 29 червня у зв’язку із ремонтом покриття пров. Рильського на перехресті з вул. Володимирською буде частково обмежено рух транспорту #Київ #Київавтодор — КМДА (@kmda_official) June 18, 2018

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що у Києві при підвищенні температури до +28 вводитиметься обмеження руху вулицями міста для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т із 10:00 до 22:00.