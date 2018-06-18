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У Києві обмежать рух пров. Рильського на перехресті з вул. Володимирською

НовиниІнфраструктура    18.06.2018 - 20:01
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Обмеження діятиме 19-29 червня у зв’язку із ремонтом покриття

Із 19 до 29 червня у зв’язку із ремонтом покриття пров. Рильського (Шевченківський район міста Києва) на перехресті з вул. Володимирською буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомили у КК "Київавтодор", передає прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що у Києві при підвищенні температури до +28 вводитиметься обмеження руху вулицями міста для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т із 10:00 до 22:00.

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Теги публікації: Київ, ремонт, дороги, ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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