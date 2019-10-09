У Києві обмежать рух на Наддніпрянському шосе

Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятиме 15 жовтня з 10 до 13 годин

У вівторок, 15 жовтня, у Києві обмежать рух автотранспорту на Наддніпрянському шосе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження діятиме в два етапи - з 10:00 до 11:00 в напрямку мосту їм. Патона і з 12:00 до 13:00 в напрямку Крочуватого. В цей час будуть проводиться роботи з прокладання електрокабеля на Наддніпрянському шосе поблизу станції метро "Видубичі".

"Однак у зв'язку з виробничою необхідністю планується повне перекриття руху на 5-10 хвилин одноразово кожним напрямом руху", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на естакади Південного мосту до кінця жовтня буде обмежено рух автомобільного транспорту у бік лівого берега. Обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва.

Крім того, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.