В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста

В Киеве ограничат движение автотранспорта на эстакаде Южного моста. Ограничение будет действовать 23:00 20 ноября до 6:00 23 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
На эстакаде Южного моста проведут противоаварийные работы на одном из швов.
"Старые деформационные швы не выдерживают современного нагрузки", - говорится в сообщении.
Ремонтные работы будут выполняться в направлении правого берега.
Напомним, 17 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до 3,4 градуса.
Кроме того, за минувшие сутки в Киеве выявили 1 348 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой суточный прирост за все время пандемии.
Добавим, что Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции существующей станции.