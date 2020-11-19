У Києві обмежать рух на естакаді Південного мосту

У Києві обмежать рух автотранспорту на естакади Південного мосту. Обмеження діятиме 23:00 20 листопада до 6:00 23 листопада.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
На естакади Південного мосту проведуть протиаварійні роботи на одному зі швів.
"Старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження", - йдеться в повідомленні.
Ремонтні роботи будуть виконуватися в напрямку правого берега.
Нагадаємо, 17 листопада в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилася до 3,4 градуса.
Крім того, за минулу добу у Києві виявили 1 348 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільший добовий приріст за весь час пандемії.
Додамо, що Київський метрополітен оголосив тендер на проектування другого виходу станції "Вокзальна" та реконструкції чинної станції.