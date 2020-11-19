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У Києві обмежать рух на естакаді Південного мосту

Автор: РБК-Україна

У Києві обмежать рух автотранспорту на естакади Південного мосту. Обмеження діятиме 23:00 20 листопада до 6:00 23 листопада.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На естакади Південного мосту проведуть протиаварійні роботи на одному зі швів.

"Старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження", - йдеться в повідомленні.

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Ремонтні роботи будуть виконуватися в напрямку правого берега.

Нагадаємо, 17 листопада в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилася до 3,4 градуса.

Крім того, за минулу добу у Києві виявили 1 348 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільший добовий приріст за весь час пандемії.

Додамо, що Київський метрополітен оголосив тендер на проектування другого виходу станції "Вокзальна" та реконструкції чинної станції.

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