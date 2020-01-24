В Киеве ограничат движение на эстакаде с Днепровского спуска

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения будут действовать до 27 января

В Киеве на эстакаде с Днепровского спуска на Набережное шоссе в сторону Почтовой площади ограничат движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, на эстакаде начали ремонт деформационного шва. Основные работы будут выполнять в выходные, чтобы меньше влиять на трафик.

В связи с работами движение частично ограничено до 27 января.

Напомним, 24 января в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании центральных станций метрополитена. Правоохранители проводили поочередную проверку станций с временным закрытием. Позже метрополитен возобновил работу, а взрывоопасных предметов найдено не было.

Кроме того, в Киеве в Голосеевском районе утром 23 января произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. В результате аварии пострадал пассажир одного из автомобилей. Его с травмой грудной клетки госпитализировали.