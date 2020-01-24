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У Києві обмежать рух на естакаді з Дніпровського спуску

Новини » Суспільство     24.01.2020 - 21:08
У Києві обмежать рух на естакаді з Дніпровського спуску
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження будуть діяти до 27 січня

У Києві на естакаді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе в бік Поштової площі обмежать рух автомобільного транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, на естакаді почали ремонт деформаційного шва. Основні роботи будуть виконувати у вихідні, щоб якнайменше впливати на трафік.

У зв'язку з роботами рух частково обмежено до 27 січня.

У Києві обмежать рух на естакаді з Дніпровського спускуНагадаємо, 24 січня в Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. Правоохоронці проводили почергову перевірку станцій з тимчасовим закриттям. Пізніше метрополітен відновив роботу, а вибухонебезпечних предметів знайдено не було.

Крім того, у Києві в Голосіївському районі зранку 23 січня відбулося масове дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів. В результаті аварії постраждав пасажир одного з автомобілів. Його з травмою грудної клітки госпіталізували.

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