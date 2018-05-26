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В Киеве ограбили болельщицу Лиги чемпионов из Испании

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 20:36
Фото: задержание грабителей (npu.gov.ua)
Фото: задержание грабителей (npu.gov.ua)

Полицейские задержали двух граждан России и Украины по подозрению в ограблении болельщицы ЛЧ

В Киеве в субботу, 26 мая, на Крещатике неизвестные ограбили гражданку Испании - забрали кошелек, в котором были билеты на финал Лиги чемпионов. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Отмечается, что двое мужчин в фан-зоне на Крещатике просто вырвали из рук женщины кошелек, в котором были деньги и билеты на сегодняшний финальный матч Лиги чемпионов.

"Правоохранители срочно передали приметы злоумышленников своим коллегам. Патрульные полицейские, которые находились с другой стороны фан-зоны, заметили двух мужчин, остановили их и доставили в Печерское управление полиции. Уже установлено, что один из них - россиянин, другой - уроженец Донецкой области, который находится в розыске за совершение мошенничества и подделку документов", - сообщили в полиции.

 

Фото: задержание грабителей (npu.gov.ua)

По факту грабежа (ст. 186 УК) внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"Сейчас следователи изымают записи с видеокамер наблюдения, которые находятся рядом с местом происшествия. Также продолжается сбор доказательной базы", - добавили в полиции.

Напомним, в Киеве сотрудники Национальной полиции и других структур Министерства внутренних дел за три дня зафиксировали 26 происшествий с участием иностранных болельщиков Лиги чемпионов.

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Теги публикации: полиция, грабеж  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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