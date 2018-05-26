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У Києві пограбували вболівальницю Ліги чемпіонів з Іспанії

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 20:36
Фото: затримання грабіжників (npu.gov.ua)
Фото: затримання грабіжників (npu.gov.ua)

Поліцейські затримали двох громадян Росії та України за підозрою у пограбуванні вболівальниці ЛЧ

У Києві в суботу, 26 травня, на Хрещатику невідомі пограбували громадянку Іспанії - забрали гаманець, в якому були квитки на фінал Ліги чемпіонів. Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.

Зазначається, що двоє чоловіків просто вирвали із рук жінки гаманець, у якому були гроші та квитки на сьогоднішній фінальний матч Ліги чемпіонів.

"Правоохоронці терміново передали прикмети зловмисників своїм колегам. Патрульні поліцейські, які знаходилися з іншої сторони фан-зони, помітили двох чоловіків, зупинили їх та доправили до Печерського управління поліції. Вже встановлено, що один із них - росіянин, інший - уродженець Донецької області, який перебуває у розшуку за скоєння шахрайства та підробку документів", - повідомили у поліції.

 

Фото: затримання грабіжників (npu.gov.ua)

За фактом грабежу (ст. 186 ККУ) внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Наразі слідчі вилучають записи з відеокамер спостереження, які знаходяться поряд із місцем події. Також триває збір доказової бази", - додали в поліції.

Нагадаємо, у Києві співробітники Національної поліції та інших структур Міністерства внутрішніх справ за три дні зафіксували 26 пригод за участю іноземних вболівальників Ліги чемпіонів.

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Теги публікації: полиция, грабеж  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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