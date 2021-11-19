UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве объявлено штормовое предупреждение на завтра

Автор: Сергей Пышкин

В Киеве 20 ноября ожидаются сильные порывы ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какие рекомендации стоит учитывать во время сильного ветра

  • необходимо плотно закрыть все окна домов, а также убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице важно как можно дальше держаться от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;
  • желательно переждать сильный ветер в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Читайте РБК-Украина в Google News
КиевШтормовое предупреждение