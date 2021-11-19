RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві оголошено штормове попередження на завтра

Автор: Сергій Пишкін

У Києві 20 листопада очікуються сильні пориви вітру. Його швидкість досягатиме 15-20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Які рекомендації варто враховувати під час сильного вітру

  • необхідно щільно зачинити усі вікна будинків та прибрати з балконів й лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці важливо якнайдалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;
  • бажано перечекати сильний вітер у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев й не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Читайте РБК-Україна в Google News
КиївШтормове попередження