У Києві оголошено штормове попередження на завтра
У Києві 20 листопада очікуються сильні пориви вітру. Його швидкість досягатиме 15-20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності.
Які рекомендації варто враховувати під час сильного вітру
- необхідно щільно зачинити усі вікна будинків та прибрати з балконів й лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці важливо якнайдалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;
- бажано перечекати сильний вітер у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев й не паркувати поруч з ними автотранспорт.