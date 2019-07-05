В Киеве объявлено штормовое предупреждение

В столице ожидаются порывы ветра 15-18 м / с
Погода в Украине, сегодня, 5 июля, в ближайший час ухудшится, до конца суток ожидаются порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, до конца суток 5 июля ожидаются порывы ветра 15-18 м / с (I уровень опасности, желтый).
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 5 июля, дожди с грозами ожидаются на западе, в центре и севере страны. Сегодня в Киеве ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем +21 +24, а ночью +10 +12 градусов.
Кроме того, 6 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение. В южной и восточной части страны ожидается ухудшение погоды. По данным Гидрометцентра, на юге и востоке страны будут местами грозы и шквалы 15-20 м/с.