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В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    05.07.2019 - 18:35
В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (flickr.com/santea)

В столице ожидаются порывы ветра 15-18 м / с

Погода в Украине, сегодня, 5 июля, в ближайший час ухудшится, до конца суток ожидаются порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

Как сообщается, до конца суток 5 июля ожидаются порывы ветра 15-18 м / с (I уровень опасности, желтый). 

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 5 июля, дожди с грозами ожидаются на западе, в центре и севере страны. Сегодня в Киеве ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем +21 +24, а ночью +10 +12 градусов.

Кроме того, 6 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение. В южной и восточной части страны ожидается ухудшение погоды. По данным Гидрометцентра, на юге и востоке страны будут местами грозы и шквалы 15-20 м/с.

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