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У Києві оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 18:35
У Києві оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (flickr.com/santea)

У столиці очікуються пориви вітру 15-18 м / с

Погода в Україні, сьогодні, 5 липня, в найближчий час погіршиться, до кінця доби очікуються пориви вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, до кінця доби 5 липня очікуються пориви вітру 15-18 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує основні правила поведінки в разі посилення вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 5 липня, дощі з грозами очікуються на заході, в центрі та півночі країни. Сьогодні в Києві очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень +21 +24, а вночі +10 +12 градусів.

Крім того, 6 липня в Україні оголошено штормове попередження. У південній та східній частині країни очікується погіршення погоди. За даними Гідрометцентру, на півдні та сході країни місцями грози і шквали 15-20 м/с.

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