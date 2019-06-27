В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Киеве до конца четверга, 27 июня. Об этом сообщает сайт Киевской горгосадминистрации.

Синоптики заявили о II уровне опасности.

"До конца суток 27 июня сильный дождь (II уровень опасности, оранжевый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.

Кроме того, в КГГА информируют о продолжении работ по ликвидации последствий непогоды. В частности, сегодня было совершено более 50 выездов на ликвидацию последствий непогоды.

Кроме того, в столице работают 48 бригад по ручной уборки УК "Киевавтодора". В дежурном режиме - около 150 дорожников.

Напомним, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате урагана в Киеве пострадали четыре человека. Так, в результате осложнения погодных условий произошло массовое падение деревьев и конструкций зданий в нескольких областях страны, а также в Киеве.

Кроме того, в Киевской области, в городе Буча, в результате падения дерева погиб человек.

Как писало РБК-Украина ранее, на Киев сегодня после 12:00 обрушился ураган.