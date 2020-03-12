В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за ветра

Сегодня, 12 марта, в Киеве ожидается осложнение погодных условий, синоптики объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в ближайший час и с сохранением до конца суток в столице и Киевской области ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

В связи с осложнением погодных условий был объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в западных, восточных и Винницкой областях. В Карпатах прогнозировали порывы ветра до 30 метров в секунду. Синоптики объявляли первый уровень опасности.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в некоторых западных и восточных областях пройдут незначительные дожди. На остальной территории синоптики прогнозировали малооблачную и теплую погоду. Температура воздуха сегодня местами прогреется до +18 градусов.

Кроме того, синоптики предупредили, что на этой неделе в Украину вернутся морозы и мокрый снег. Осадки ожидают в пятницу и субботу.