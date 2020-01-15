В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за тумана

В Киеве и Киевской области 15 и 16 января в связи с осложнением погодных условий был объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Украинского гидрометцентра при ГСЧС, в ближайший час 15 января в Киеве и области ожидается сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Прогнозируют, что туман сохранится в течение ночи и утра 16 января.

Напомним, 14 января из-за густого тумана в международном аэропорту "Одесса" не смог приземлиться самолет украинской авиакомпании Air Azur, следовавший из египетского Шарм-эш-Шейха. Самолету пришлось лететь на посадку в аэропорт "Борисполь".

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупредили о ночных заморозках до -11 градусов в Украине. Снижение температуры воздуха до -6...-11 градусов ожидается в Карпатах и на Прикарпатье. В Киеве сегодня прогнозируют до -2 градусов мороза.